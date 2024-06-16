Forbes açıkladı: İşte en çok milyarderin mezun olduğu 12 üniversite...
Forbes, milyarderleri ve mezun oldukları üniversiteleri araştırdı. İşte en çok milyarder mezun veren 12 üniversite...
Forbes, Haziran 2024'te mezun ağlarında en çok milyarderin bulunduğu üniversitelerin bir listesini yayınladı.
Listelenen 12 üniversitedeki milyarderlerin toplam net serveti yaklaşık 1,7 trilyon dolar oldu.
Bu rakam sadece mezun olanların servetini kapsıyor yani Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi üniversiteden ayrılanların katkıları hesaplamalara dahil değil.
Forbes'un raporuna göre Harvard'dan USC'ye kadar milyarder mezunlarının en fazla olduğu üniversiteler şöyle:
12- Kaliforniya Üniversitesi
Berkeley'deki California Üniversitesi 10 milyarder yetiştirdi.
Mezun olan 10 milyarderin net serveti 30,4 milyar doları buluyor.
Word ve Excel'in arkasındaki Microsoft geliştiricilerinden biri olan Charles Simonyi, 7,7 milyar dolarlık net servetiyle üniversitenin en zengin mezunu konumunda.
11 - Michigan Üniversitesi
Michigan Üniversitesi'nden ise 10 milyarder mezun oldu.
Forbes'a göre Google'ın kurucu ortağı Larry Page, 146,1 milyar dolarlık net servetiyle Michigan Üniversitesi'nin en zengin mezunu olmaya devam ediyor.
Michigan Üniversitesi'nin en zengin mezunlarının toplam net serveti 181 milyar dolar.
10 - Colombia Üniversitesi
Columbia Üniversitesi'nin 11 milyarderi arasında New England Patriots'ın sahibi Robert Kraft da var.
HIG Capital CEO'su Sami Mnaymneh, Mediacom kurucusu Rocco Commisso ve Third Point hedge fonu kurucusu Daniel Loeb de Columbia mezunudur.
Columbia'nın milyarder mezunlarının net serveti 49,5 milyar dolar.
9 - Dartmouth Üniversitesi
Dartmouth College'ın mezunları arasında 11 milyarder bulunuyor.
Dartmouth'un en zengin mezunlarının net serveti 48,5 milyar dolar.
8 - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün mezunlar listesinde ise 11 milyarder yer alıyor.
Toplam net değeri 88,3 milyar dolar olan MIT'nin mezunlar ağı, teknoloji ve mühendislik alanında önde gelen girişimcileri içeriyor.
7 - Pricenton Üniversitesi
New Jersey'deki Princeton Üniversitesi, aralarında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da bulunduğu 12 milyarder yetiştirdi.
Milyarder statüsüne ulaşan diğer önemli Princeton mezunları arasında yatırımcı Carl Icahn, eski Google CEO'su Eric Schmidt ve eski eBay CEO'su Meg Whitman yer alıyor.
Princeton'ın 12 milyarder mezunu Bezos'un servetinin etkisiyle toplam 292 milyar dolar servete sahip.
6 - Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC)
Güney Kaliforniya Üniversitesi ise toplam 12 milyarder yetiştirdi.
Net serveti 5,3 milyar dolar olan ve "Star Wars" (Yıldız savaşları) filmiyle ünlenen George Lucas bu okuldan mezun oldu.
12 milyarder mezununun toplam net değeri 72,5 milyar dolar.
5 - Cornell Üniversitesi
Amerika'nın en zengin siyah adamı olan Robert F. Smith, Cornell Üniversitesi'nde okuyan 13 milyarderden biri oldu.
Vista Equity Partners'ın kurucusu, başkanı ve CEO'su olarak zenginliğe sahip olmasına rağmen, başarısını Cornell'e ve mühendislik geçmişine borçlu.
Cornell'in milyarder mezunlarının toplam net değeri 60,4 milyar dolar.
4 - Yale Üniversitesi
Yale Üniversitesi, toplam net serveti 149 milyar dolar olan 19 milyarder yetiştirdi.
Bu grupta, ABD'nin en zengin ikinci ailesi olan ve M&M's, Snickers ve Twix gibi ikonik şekerlemelerle tanınan Mars ailesinin üyeleri yer alıyor.
3 - Harvard Üniversitesi
Harvard Üniversitesi ise toplamda 28 milyarder mezuna sahip.
Üniversiteden mezun 28 milyarderinden biri Airbnb'nin kurucu ortağı ve CSO'su Nathan Blecharczyk'tir.
Harvard'dan mezun olan diğer milyarderler arasında Fenway Sports Group'un kurucu ortağı ve başkanı Tom Werner ve Sam Adams'ın yaratıcısı Jim Koch yer alıyor.
Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi ünlü isimler de Harvard'a katılmış olsa da her ikisi de okulu bırakmış durumda, dolayısıyla net servetleri 261 milyar dolarlık mezunlar toplamına dahil edilmiyor.
2 - Stanford Üniversitesi
Silikon Vadisi'nde bulunan Stanford Üniversitesi, aralarında teknoloji devi Evan Spiegel'in de bulunduğu 30 milyarder yetiştirdi.
Snap Inc. CEO'su Evan Spiegel, 2011 yılında Stanford Üniversitesi öğrencisi Bobby Murphy ile birlikte Snapchat'i kurdu.
Stanford'un milyarder mezunlarının toplam net serveti 90 milyar dolar.
1 - Pensilvanya Üniversitesi
Pensilvanya Üniversitesi'nin toplamda 36 milyarder mezunu bulunuyor.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Pensilvanya Üniversitesi'nden mezun olan 36 milyarderden sadece biri.
Diğer önemli mezunlar arasında eski ABD Başkanı Donald Trump , tasarımcı Tory Burch ve Estée Lauder'ın mirasçıları Leonard, William, Aerin ve Ronald Lauder yer alıyor.
Bu okuldan mezun olan milyarderlerin net serveti 367 milyar dolar.
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