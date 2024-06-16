Forbes açıkladı: İşte en çok milyarderin mezun olduğu 12 üniversite...

3 - Harvard Üniversitesi

Harvard Üniversitesi ise toplamda 28 milyarder mezuna sahip.

Üniversiteden mezun 28 milyarderinden biri Airbnb'nin kurucu ortağı ve CSO'su Nathan Blecharczyk'tir.

Harvard'dan mezun olan diğer milyarderler arasında Fenway Sports Group'un kurucu ortağı ve başkanı Tom Werner ve Sam Adams'ın yaratıcısı Jim Koch yer alıyor.

Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi ünlü isimler de Harvard'a katılmış olsa da her ikisi de okulu bırakmış durumda, dolayısıyla net servetleri 261 milyar dolarlık mezunlar toplamına dahil edilmiyor.