Göçmenlerin dramı

20 Mart 2022 Pazar, 04:00

Benim Vinnitsa şehrindeki bu mülteci misafirhanesindeki kalışım da biraz buna benzedi. Ben Kiev’i riskli gördüğüm için çıkmış, fakat fazla da uzaklaşmayı istememiştim. O nedenle, bu zamana kadar Vinnitsa’da kaldım. Fakat diğer göçmenler için burası bir geçiş noktası. Gelenler, ya Ukrayna’nın daha batısına ya da Avrupa ülkelerine geçiyor ilk fırsatta. Benden bir gün sonra gelen oda arkadaşım Sergey de dün Batı Ukrayna’ya yola çıktı. Orada arkadaşları varmış ve ona iş konusunda yardımcı olabilirlermiş. Gitmeden önce, Vinnitsa’da nereleri gezebileceğini sordu. Ben de bir zamanlar bu şehirde Türk turistlere rehberlik yapmış biri olarak ona kısa bir gezi programı hazırladım. Vedalaştıktan birkaç saat sonra, yeni oda arkadaşım geldi; Ruslan... Ukrayna’nın dördüncü büyük kenti olan Dnipro’danmış. Annesi, bu daha küçükken onları terk etmiş. Babasıyla birlikte Rusya’dan gelip Dnipro’ya yerleşmişler. Sonra babası ve kardeşini bir kazada kaybedince, onu yetimhaneye vermişler. Annesinin hayatta olup olmadığını bile bilmiyor. Dnipro’da bir fabrikada kaynakçılık yapmaya başlamış. Birkaç ay önce diğer pek çok işçiyle birlikte işine son verilmiş. Şimdi bu taraflarda kısmetini arıyormuş. Yurtta kalacağı süre belli. Bu taraflarda ev kiraları son göçmen dalgalarıyla birlikte artmış, fakat iş imkânları kısıtlı. Düşük maaşla buralarda nasıl barınacağını, bilmiyor. Elinden düşürmediği kitaba baktım: Tom Sawyer’ın Maceraları... Yine de okuma alışkanlığı olması güzel. Henüz yirmili yaşların başında. İnanılmaz derecede olgun ve her şeyi sakince karşılıyor. Kendi yirmili yaşlarımdaki halimi o zamanlar kendime dert ettiğim şeyleri hatırladım, o zamanki halimden utandım.

Sekiz yıl önce, Ukrayna’nın Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçı gruplar bazı bölgeleri ele geçirince o bölgelerden Ukrayna’nın diğer bölgelerine 1.5 milyon kişi göç etmiş ve bu yıllarca sürecek sorunlara neden olmuştu. Şimdiki savaş da göçmen dalgası da sekiz yıl öncekilerden çok ama çok daha büyük. Bunların Ukrayna’da açacağı ekonomik ve toplumsal yara nasıl kapanır, bunu kimse bilmiyor.