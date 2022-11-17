Güney Kore meydan okudu: Gerilim tırmanmaya devam ederse konuşlandıracağız

17 Kasım 2022 Perşembe, 14:29

Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se, Kuzey Kore ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu.

Kwon Young-se, Kuzey Kore ile gerilimin daha da tırmanması halinde Güney Kore'nin "nükleer silah edinmeyi ya da topraklarında ABD'ye ait taktik nükleer silahları konuşlandırmayı düşünmek zorunda kalabileceğini" söyledi.

Kwon, "Eğer Koreler arası ilişkiler kötüleşmeye devam eder ve tansiyon yükselmeye devam ederse, hükümet, kamuoyunun geniş anlamda Güney Kore'nin nükleer silahlanmasına yönelmesini (böyle bir çağrıyı) süresiz olarak görmezden gelemez" dedi.

Kwon böyle bir seçeneğin potansiyel olarak "nükleer paylaşımı" ya da ABD'nin taktik nükleer silahlarının Güney Kore topraklarında konuşlandırılmasını içerebileceğini de sözlerine ekledi.

Ancak Kwon, şu anda Seul'ün nükleer silah edinmeyi ya da ABD taktik nükleer silahlarını Güney Kore'ye konuşlandırmayı düşünmediğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Kangwon'dan fırlatılan kısa menzilli balistik füze, Japon Denizi'ne düştü.

Füze denemesi yerel saatle 10.48'de gerçekleşti.

Japonya, balistik füzenin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesine düşme ihtimalinin henüz teyit aşamasında olduğunu duyurdu.