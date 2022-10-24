Güney Kore ve Kuzey Kore arasında gerilim: Karşılıklı uyarı ateşi açtılar

24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:52

Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait bir savaş gemisinin Sarı Deniz'de iki ülke arasındaki deniz sınırını ihlale ettiğini belirterek, uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore'ya ait savaş gemisi, Sarı Deniz'de yer alan Bannen Adası yakınlarında iki ülke arasındaki deniz sınırını geçtiği bildirildi.

Savaş gemisine uyarı ateşi açıldıktan sonra, geminin kuzeye doğru çekildiği belirtildi.

KUZEY KORE'DEN AÇIKLAMA

Kuzey Kore de Güney Kore'ye ait bir savaş gemisinin iki ülke arasındaki deniz sınırını ihlal ettiğini açıkladı.

Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada, geminin, deniz sınırından yaklaşık 3 km içeri girdiğini ve gemiye uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Kore (Kuzey) Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığı, son günlerde sadece hoparlör yardımıyla kara cephesinde provokatif eylemler ve topçu ateşi yapmakla kalmayıp aynı zamanda bir deniz işgali de gerçekleştiren düşmanı bir kez daha sert bir şekilde uyarıyor" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

18 Ekim'de Kuzey Kore ordusu, Güney Kore'nin askeri tatbikatlarıyla bağlantılı "ciddi bir uyarı" olarak Güney Kore sınırına yakın tampon bölgeye topçu ateşi başlattı.

Top atışları, Seul ve Pyongyang arasında 2018'de belirlenen deniz sınırının kuzeyindeki bölgelerde gerçekleştirildi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin topçu atıışlarına ve füze denemelerine yanıt olarak 28 Ekim'e kadar askeri tatbikatlar gerçekleştirecek.