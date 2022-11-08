Güney Kore'den füze tehditlerine karşı tedbir: Hazırlık seviyesi artırılacak

08 Kasım 2022 Salı, 14:25

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, kabine toplantısında konuştu.

Han Duck-soo, İçişleri Bakanlığı'na, Kuzey Kore'nin bir dizi füze fırlatmasının ardından artan gerginliğin ortasında ülkenin füze karşıtı tahliye ve diğer acil müdahale sistemlerini iki kez kontrol etme talimatı verdi.

Han, Kuzey Kore'ye ait bir füzenin geçen hafta deniz sınırından Ulleung Adası'na doğru uçarak Güney Kore sularına düşmesinin ardından hükümetin hava saldırısı alarm sisteminin eleştirildiğini söyledi.

Füzenin fırlatılması, bölge yönetimini bir hava saldırısı sireni yayınlamaya sevk etti, ancak ada sakinleri durumun ne olduğu ve nasıl tepki verecekleri konusunda geç bilgilendirildi.

Han, İçişleri Bakanlığı'na "acil durumlar için kamusal eylem ve müdahale sistemlerine ilişkin tedbirleri gözden geçirmek üzere yerel yönetimlerle yakın çalışma" talimatı verdi.

Han, "Kuzey Kore'nin provokasyonları, güvenlik kazaları ve yangınların neden olduğu hasarı önlemek için ilgili bakanlıklar öncelikle hazırlık yapmalıdır" dedi.