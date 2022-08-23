Guterres'ten 'nükleer silah' çağrısı: İlk kullanmama taahhüdüne bağlı kalınmalı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silahlara sahip ülkelere, bu silahları "ilk kullanmama taahhüdüne" bağlı kalmaları çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) gözden geçirilmesi konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuştu.
Antonio Guterres, dünyanın halihazırda nükleer risk seviyesinin en yüksek seviyede olduğuna işaret ederek, nükleer gücü bulunan ülkelerin bunu "ilk kullanmama taahhüdüne" sadık olmaları gerektiğini vurguladı.
Guterres, BMGK'ye, Ukrayna ve Rusya'dan tahıl ve gübre sevkiyatlarının yeniden başlatılmasına yol açan diyalog ve mantık taahhüdünün, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Ukrayna'daki Zaporijya'da da uygulanması gerektiğini belirtti.
Guterres, "İnsanlığın geleceği bugün bizim elimizde" sözleriyle konsey üyelerine seslenerek, tüm ülkeleri "nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için yeniden taahhütte bulunmaya ve gerilimi azaltmak ve nükleer silahlanma yarışını kesin olarak sona erdirmek için müzakere masasına gelmek için hiçbir çabadan kaçınmamaya" çağırdı.
Guterres ayrıca, jeopolitik bölünmelere, çatışmalara, askeri darbelere, işgallere, uzun savaşlara ve dünyanın büyük güçleri arasındaki farklılıklara işaret ederek kolektif güvenliğin "daha önce hiç olmadığı bir şekilde test edildiğine" dikkati çekti.
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