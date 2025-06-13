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Hamaney'den 'saldırı' açıklaması: 'Kendileri için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladılar'

Hamaney'den 'saldırı' açıklaması: 'Kendileri için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladılar'

13.06.2025 09:17:00
Güncellenme:
AA
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Hamaney'den 'saldırı' açıklaması: 'Kendileri için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladılar'

İran Lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.

Devlet televizyonuna göre, Ali Hamaney İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile "kötü doğasını" gösterdiğini anlatarak, "Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir" ifadesini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'i rahat bırakmayacağını aktaran Hamaney, "Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, mesajında, "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır" ifadesine yer verdi.

İlgili Konular: #İran #Ali Hamaney #İsrail saldırısı

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