Hamas savaşçılarına seslendi: İş burada bitti, teslim olun

Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:53

Güncelleme: 11.12.2023 - 09:53

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam yayımlanan video mesajında, "Son günlerde onlarca Hamas teröristi güçlerimize teslim oldu" diyerek savaşın devam edeceğini belirtti ve "Bu, Hamas'ın sonunu getirecek bir başlangıçtır" şeklinde konuştu.

Netanyahu ayrıca, "Hamas teröristlerine şunu söylüyorum: İş burada bitti. Yahya Sinvar (Gazze Şeridi'ndeki Hamas lideri) için ölmenize gerek yok. Şimdi teslim olun" ifadelerini kullandı.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden, tutuklanan Filistinli erkekleri iç çamaşırları dışında kıyafetlerinin çıkarıldığı videolar yayınladı. Ordu, bunların Hamas'la bağlantılı ve İsrail askerlerine teslim olan kişiler olduğunu söyledi ancak bu kişilerin kimliklerini ve teslim olduğu iddia edilenlerin sayısını bağımsız olarak doğrulamak mümkün olmadı.

Haaretz gazetesi, adını açıklamadığı güvenlik kaynaklarına dayanarak, şu ana kadar tutuklanan yüzlerce Filistinli arasında Hamas mensubu olan veya Hamas'la ilişkilendirilebilecek kişilerin oranının %10 ile %15 arasında değiştiğini yazdı. Gazete, şu anda kitlesel bir teslim olma sürecinden bahsetmenin mümkün olmadığını belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak açıklamalarında, İsrail güçlerinin Gazze'de alıkoyduğu, tutuklular arasında "kız çocukları ve yaşlı kadınların" da bulunduğu 142 Filistinli kadın esiri hapse attığı kaydedildi. Bu kadınların ed-Damun ve Hod Haşaron gibi farklı hapishanelerde tutulduğu ifade edildi.