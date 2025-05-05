Heykel sandı, gerçek çıktı: 50 dikişle hayatta kaldı

Filipinler’in Zamboanga Sibugay bölgesindeki bir hayvanat bahçesinde, 29 yaşındaki bir adam selfie çekmek için timsah kafesine atladı. “Heykel sandım” dediği timsah kolunu ve bacağını ısırarak neredeyse parçaladı. Talihsiz adam 50’den fazla dikişle hayatta kaldı.

Heykel sandı, gerçek çıktı: 50 dikişle hayatta kaldı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 12:20

People dergisinin haberine göre olay, bir ziyaretçinin tel çiti aşarak timsah havuzuna girmesiyle başladı. Adam, poz verirken gülümsüyor ve kameraya bakarak selfie çekiyordu. Ancak timsah heykel sandığı canlı, ısırıkla gerçekliğini acı bir şekilde hatırlattı.

"Lalay" isimli dişi timsah, adamın kolunu yakalayıp dişlerini derinlemesine geçirdi. Ardından bacağına saldırarak onu ölümcül “death roll” (ölüm dönüşü) tekniğiyle parçalamaya çalıştı.

Olay yerindeki bir görgü tanığı, yaşanan dehşeti cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Timsah, yarım saat boyunca adamı bırakmadı. Çığlıklar arasında Lalay’ın bakıcısı müdahale etti. Elindeki beton parçasıyla timsahın kafasına vurarak hayvanın pençesinden adamı kurtarmayı başardı.

Ambulans çağrıldı, ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Adamın kolu ve bacağı sarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. 50’den fazla dikiş atıldığı bildirildi.

“BU DAVRANIŞ ÖLÜMCÜL OLABİLİR”

Olayla ilgili açıklama yapan Siay Belediye Polisi'nden Polis Astsubay Joel Sajolga, adamın timsahı plastik sanarak kafese girdiğini doğruladı:

“Ziyaretçi, çevrede dolaşırken timsahı gördü ve plastik süs sanarak içeri girdi. Ancak bu davranış son derece tehlikeli. Hem kendi hayatını hem başkalarınınkini riske attı. Hayatta kaldığı için çok şanslı.”

Olay, Filipinler’deki hayvanat bahçelerinin güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Ziyaretçilerin hayvanlarla temasını engelleyecek yeterli uyarı ve bariyer sistemlerinin olup olmadığı sorgulanıyor.


Etiketler: #timsah #Filipinler

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