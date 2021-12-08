Hindistan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan helikopter düştü. Ülkenin Genelkurmay Başkanı Rawat, helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan Hava Kuvvetleri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterde bulunan diğer 11 kişinin talihsiz kazada hayatını kaybettiği belirtildi.
Rawat ve eşinin de aralarında olduğu 14 kişiyi taşıyan askeri helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirilmişti.
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