Hintli öğretmen, eşi için Tac Mahal'in kopyasını yaptı

Daily Mail'in haberine göre, Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde, Burhanpur'lu 52 yaşındaki Anand Prakash Chouksey, kendisi gibi öğretmen olan 48 yaşındaki eşi Manju Shah için 10 bin metrekarelik mermer bir ev inşa etti. Dünyanın yedi harikasından biri olan ve 17'nci yüzyıldan kalma ünlü anıt mezar Tac Mahal gibi, dıştan kuleleri ve bir kubbesi olan yapıda döşeme ve cephe ise özgün olarak Tac Mahal'de kullanılan "makrana" mermerlerinden yapıldı.

Tac Mahal, Babür imparatoru Shah Jahan tarafından 1632-1653 yılları arasında, Agra kentindeki Yamuna nehri kıyısında, eşi Mumtaz Mahal için bir mezar olarak yapıldı. Chouksey de eşinin kentin tarihinde kalacak bir ev inşa etmek için elinden gelen her şeyi yaparak, anıtın aslını kopyalamak için yorulmadan çalıştı. Gösterişli evin inşaatı üç yıl sonunda tamamlandı.

Tac Mahal'in yaklaşık üçte biri büyüklüğündeki evin dört yatak odası, bir salonu, bir kütüphanesi ve bir meditasyon odası var. Evin maliyetini açıklamayı reddeden Chouksey, "Küçük bir kasabada benzersiz bir ev yapmak istedim, her yıl yeni evler inşa ediliyor ama ben kasabanın sonsuza kadar hakkında konuşacağı bir ev yapmak istedim. Tac Mahal inşa etmekten daha iyi ne olabilir? Bu ev, tıpkı Mumtaz Mahal gibi eşime olan sevgimin bir sembolü. Kent, Tac Mahal ile tanınıyor ama şimdi ikinci Tac Mahal ile de tanınacak" dedi.

