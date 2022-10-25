Hollanda 'katil robotlar' konuşlandıran ilk NATO ülkesi oldu

25 Ekim 2022 Salı, 08:49

Hollanda Kraliyet Ordusu'nun Robotik ve Otonom Sistemler (RAS) biriminin komutanı Yarbay Mevissen, Hollanda medya kuruluşu Janes'e demecinde, "Operasyonel bir deney kapsamında dört adet silahlandırılmış [insansız] makine konuşlandırdık" dedi ve ekledi: "Bildiğim kadarıyla bunu daha önce Batı'da görmemiştik..."

Mevissen demecinde ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Makineler, askeri açıdan önemli bir ortamda, operasyonel bir birimde, deneysel kullanım için teslim edildi. Bunlar sadece bir eğitim sahasında yapılan testler değil. Doğrudan Rusların hedefindeyiz ve bu nedenle yarı operasyonel bir ortamdayız..."

"SURİYE'DE İYİ BİR SINAV VERMEMİŞTİ..."

UGV'ler, Estonyalı bir savunma şirketi tarafından oluşturulan Paletli Hibrit Modüler Piyade Sistemleri (THeMIS) adıyla biliniyor. THeMIS silahlandırıldığında 30mm otomatik toplar, 40mm bomba atarlar, hafif ya da ağır makineli tüfekler ya da tanksavar füzeleri ile silahlandırılabiliyor.

THeMIS'in nasıl bir performans sergileyeceği henüz belli değil, zira UGV'lerin pek de iyi bir geçmişi yok. Rusya 2018'de Suriye'de kendi versiyonu olan UGV'leri konuşlandırmış, ancak sürekli bağlantı kopuklukları nedeniyle oldukça etkisiz kalmıştı.