Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi saldırıya uğradı

Belçika'nın Gent şehrindeki bir üniversiteye, bir öğrenci grubunun davetiyle konuşma yapmak için gelen "Demokrasi için Forum" adlı siyasi partinin lideri Thierry Baudet'ye üniversiteye girişi sırasında adı açıklanmayan bir kişi şemsiyeyle saldırdı.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre, Baudet'nin kafasına şemsiyeyle çok sert şekilde vuran kişi, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Belçika basını, saldırganın olay sırasında "faşizm karşıtı" slogan attığını yazdı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Hollandalı siyasetçi, saldırıya rağmen üniversitedeki konuşmasını yaptı. Baudet, daha sonra Hollanda radyosuna yaptığı açıklamada, kafasında "kocaman bir şişlik" olduğunu söyledi.

LINKS GEWELD! ??



Zonet werd Thierry Baudet (FVD) aangevallen aan de Universiteit Gent, waar hij een lezing zou geven voor KVHV-Gent, door een linkse activist.



Dit is onaanvaardbaar, of je het nu eens of oneens bent met Baudet.



Links radicaliseert. In sneltempo. pic.twitter.com/2yBfqImdMG