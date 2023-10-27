Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi saldırıya uğradı

Hollanda'da aşırı sağ çizgideki "Demokrasi için Forum" adlı siyasi partinin lideri Thierry Baudet, Belçika'da şemsiyeli saldırıya uğradı.

AA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 08:24
Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi saldırıya uğradı
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Belçika'nın Gent şehrindeki bir üniversiteye, bir öğrenci grubunun davetiyle konuşma yapmak için gelen "Demokrasi için Forum" adlı siyasi partinin lideri Thierry Baudet'ye üniversiteye girişi sırasında adı açıklanmayan bir kişi şemsiyeyle saldırdı.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre, Baudet'nin kafasına şemsiyeyle çok sert şekilde vuran kişi, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Belçika basını, saldırganın olay sırasında "faşizm karşıtı" slogan attığını yazdı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Hollandalı siyasetçi, saldırıya rağmen üniversitedeki konuşmasını yaptı. Baudet, daha sonra Hollanda radyosuna yaptığı açıklamada, kafasında "kocaman bir şişlik" olduğunu söyledi.

 

Baudet, ülkesinde tartışmalı bir siyasetçi olarak biliniyor. 2021'de Hollanda hükümetinin Kovid-19 önlemlerini Yahudi soykırımına benzeten Baudet, bu yönde sosyal medyadaki yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Yahudi karşıtlığına zemin yaratmakla" suçlanmıştı.

Baudet, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkındaki yorumunda da Batı'yı at gözlüğü ile bakmakla suçlamış ve Rusya'ya desteği nedeniyle tepki çekmişti.

Baudet'nin aşırı sağcı partisinin, 22 Kasım'daki parlamento seçimi öncesinde anketlere göre yüzde 3 civarında oy alacağı tahmin ediliyor.


Hollanda siyasetçi

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