İddia: ABD-Japonya ortak tatbikatında, Çin 'hayali düşman' olarak kullanıldı

Yayınlanma: 04.02.2024 - 22:31

Güncelleme: 04.02.2024 - 22:31

The Japan Times'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığını haberine göre, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve ABD ordusu arasında yapılan askeri tatbikattaki varsayımsal savaşta, Çin düşman olarak adlandırıldı.

Perşembe gününe kadar sürmesi planlanan bilgisayar simülasyonu tatbikatında, Tayvan'daki acil bir duruma müdahale senaryosu işleniyor.

Tatbikatın senaryosunun, Japonya gizlilik yasası kapsamında "özel bir sır" olarak sınıflandırmış olduğu belirtiliyor.