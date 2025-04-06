İngiliz milletvekili, 'cinsel suçlar' şüphesiyle tutuklandı

Yayınlanma: 06.04.2025 - 11:04

Güncelleme: 06.04.2025 - 11:05

İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Dan Norris'in, çocuklara yönelik cinsel suçlar, tecavüz, çocuk kaçırma ve kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle 4 Nisan Cuma günü tutuklandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, suçların çoğunun 2000’li yıllarda işlendiği, ancak 2020’li yıllara ait bir tecavüz suçunun da soruşturma kapsamında yer aldığı belirtildi.

Tutuklanmasının ardından İşçi Partisi tarafından görevden uzaklaştırılan Norris, partinin Avam Kamarası'ndaki grup disiplini anlamına gelen kırbaç hakkını da kaybetti. Ayrıca, “Zalim Sporlara Karşı Birlik” başkanlığından da istifa etti.

İşçi Partisi’nden yapılan açıklamada, “Milletvekili Dan Norris, tutuklandığının öğrenilmesinin ardından İşçi Partisi tarafından derhal görevinden uzaklaştırılmıştır. Polis soruşturması devam ederken daha fazla yorum yapamayız” denildi.

BLUESTONE OPERASYONU

Avon ve Somerset Polisi, soruşturmanın “Bluestone Operasyonu” kapsamında, tecavüz ve ciddi cinsel saldırı ekipleri tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Polis, "Mağdur desteklenmekte ve ihtiyaç duyduğu her türlü uzman yardımına erişimi sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Polis, soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle kamuoyundan spekülasyondan kaçınılmasını istedi. Norris, şartlı kefaletle serbest bırakıldı ve soruşturma sürüyor.

DAN NORRİS

65 yaşındaki Norris, 2024 genel seçimlerinde Muhafazakar Parti’nin önde gelen isimlerinden Jacob Rees-Mogg’u yenerek Kuzey Doğu Somerset ve Hanham milletvekilliğini kazanmıştı.

Norris, daha önce de 1997-2010 yılları arasında Wansdyke milletvekili olarak görev yapmış, Tony Blair ve Gordon Brown dönemlerinde çeşitli hükümet görevlerinde bulunmuştu.

Ayrıca, 2021 yılından bu yana West of England Belediye Başkanı olan Norris’in, Mayıs ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde bu görevden ayrılması bekleniyor.