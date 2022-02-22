Son dakika: Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor... AB harekete geçti

22 Şubat 2022 Salı, 20:50

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Yüsek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

27 KİŞİ VE KURUM

Avrupa Birliği, Rusya'ya yaptırımları açıkladı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, "27 kişi ve kurumlar yaptırım listesine alındı. Bu saldırganlığın ağır bir ekonomik bedeli olacak." dedi.