Son dakika: Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor... AB harekete geçti
Son dakika: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Yüsek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu.
27 KİŞİ VE KURUM
Avrupa Birliği, Rusya'ya yaptırımları açıkladı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, "27 kişi ve kurumlar yaptırım listesine alındı. Bu saldırganlığın ağır bir ekonomik bedeli olacak." dedi.
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