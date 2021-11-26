İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti

26 Kasım 2021 Cuma, 16:10

Getty Images Hamas, Gazze Şeridi'nde seçimle iş başına gelmişti

İngiltere hükümeti bugünden itibaren geçerli olmak üzere Gazze Şeridi'nde yönetimde olan Filistin siyasi yapılanması Hamas'ı "terör örgütü" ilan etti.

İngiltere daha önceki değerlendirmelerinde Hamas'ın sadece silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı bu kapsama almıştı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel artık Hamas'ın bütünüyle "terör örgütü" olarak tanımlandığını açıkladı.

Patel "Hamas terör eylemleri düzenliyor, bu eylemlere katılıyor, eylemleri hazırlıyor ve teşvik ediyor. Aşırılığa hoşgörü gösterirsek, bu güvenliğin temelini sarsacaktır" dedi.

İngiltere'nin Hamas'la birlikte "terör örgütü" ilan ettiği grupların sayısı 78'e yükseldi.

Hamas daha önce de Avrupa Birliği ve ABD başta olmak üzere çok sayıda dünya ülkesi tarafından "terör örgütü" ilan edilmişti.

Hamas'ın tamamının Muhafazakar Parti hükümeti tarafından bu kapsama alınması, örgüte üye olmayı, destek çağrısı yapmayı ya da örgüte ait simgeleri kullanmayı giysileri giymeyi dahi İngiltere'de suç kapsamına alıyor.

İngiltere'de bu suçlardan yargılanıp suçlu bulunanlar, 14 yıla kadar hapis cezası ve/veya para cezasına çarptırılabiliyor.

NEYLE SUÇLANIYOR?

2006 yılında Gazze Şeridi'nin kontrolünü alan Hamas, İsrail tarafından o zamandan bu yana dönem dönem bölgeden ülkeye roket saldırıları düzenlenmesinden sorumlu tutuluyor.

İnsan hakları örgütleri İsrail'i, Gazze'nin sivil bölgelerine hava saldırıları, Hamas'ı da sivilleri hedefleyen roket saldırıları düzenlemekle suçluyor.

AFP

HAMAS'TAN TEPKİ: SALDIRGANLAR DESTEKLENİYOR

Hamas kararla ilgili açıklamasında İngiltere'yi, "mağdurların aleyhine bir kararla saldırganları desteklemek" ile suçladı.

İsrail ise kararı memnuniyetle karşıladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Bir terör örgütünün hiçbir kolu meşru olamaz ve bu suni bir ayrımdır" dedi.

BBC Diplomasi Muhabiri James Landale'in analizi

Hamas'ın terör örgütü kabul edilmesi bir diplomatik sürecin son noktası olarak görülebilir. Bu adımla İngiltere Avrupa Birliği ve ABD ile aynı çizgiyi benimsemiş oldu.

İngiltere uzun süre Hamas'ın siyasi kanadıyla "temas kurmama" siyaseti izlemişti. Şimdi hareketin yasa dışı ilan edilmesi bu sürecin bir devamı niteliğinde.

Gazze'ye yönelik insanı yardım başta olmak üzere ihtiyaç duyulan temasların çoğu şimdiye kadar Birleşmiş Milletler ve onun bağlı kuruluşları gibi uluslararası kurumlar üzerinden yapılıyordu.

Dolayısıyla İngiltere'nin Hamas'ı terör örgütü ilan etmiş olması bu bölgeyle ilişkilerde bir farklılık doğuramayacak gibi görünüyor. Ama kararı daha çok İngiltere iç siyaseti penceresinden görmek gerekiyor.

İsrail bu kararın alınması için bir süredir baskı yapıyordu ve kararın şu sırada alınması da esasen İsrail ile İngiltere hükümetindeki Muhafazakar Parti arasındaki ilişkilerin derinliğine işaret ediyor.

Bu değişiklik aynı zamanda Muhafazakar Parti milletvekillerine, İşçi Partisi'nin solunda yer alan ve geçmişte Hamas ile temasın meşru olduğunu savunan kesimlere karşı da yeni bir siyasi malzeme vermiş oluyor.