İngiltere'de polisin yüzüne gaz çıkaran adama 34 ay hapis

28 Ağustos 2022 Pazar, 16:54

İngiltere, benzerine çok sık rastlanmayan bir suça sahne oldu. Polis tarafından hırsızlık suçlamasıyla aranan 41 yaşındaki Matthew Hapgood, tutuklama sırasındaki arbedede, polis memurlarından birinin yüzüne doğru kasıtlı olarak gaz çıkardığı gerekçesiyle 34 ay hapse mahkum edildi.

Oxford Crown Mahkemesi yargıcı Ian Pringle QC, Hapgood'u ayrıca, "33 sterlin değerinde alkollü içecek çalmak ve kesici alet bulundurmaktan" suçlu buldu. Ladbible'da yer alan haberde, Hapgood'un "83 ayrı suçtan 30'dan fazla mahkumiyeti bulunduğu" belirtildi.

İLK KEZ YAŞANMIYOR...

Gazeteci Jake Massey'e göre, bu tarz bir olay ilk kez yaşanmıyor. Haziran 2020'de Avusturya'da meydana gelen benzer bir olayda, polis memurlarının yanında yüksek sesle gaz çıkaran bir adam "kamu ahlakını bozmaktan" suçlu bulunmuş ve 500 avro para cezasına çarptırılmıştı.

İtiraz başvurusunun ardından, başvuranın sabıka kaydının bulunmadığı da göz önünde bulundurularak 100 avro ödemesine hükmedilmişti. İtiraz dilekçesinde, "Gaz çıkarmanın biyolojik bir süreç olduğu, kasten yapılmış olsa bile ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" savunulmuştu.

"EDEP SINIRLARINI AŞAN BİR İFADE BİÇİMİ"

Avusturya'da ifade özgürlüğünün sadece sözler ile sınırlı olmadığını ve tüm sesli iletişim biçimlerini kapsadığının altını çizen Massey'e göre mahkeme ilgili olayda, "Gaz çıkarmanın edep sınırlarını aşan bir ifade biçimi" olduğuna hükmetti.