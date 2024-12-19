Irak’a kaçan Suriyeli askerlerin iadesi başlıyor

Irak Güvenlik Medya Ağı Sözcüsü Mikdad Miri, Irak’a kaçan Suriyeli askerlerin Suriye’ye iadesine bugün başlanacağını açıkladı.

Irak’a kaçan Suriyeli askerlerin iadesi başlıyor
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 15:28

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre Irak Güvenlik Medya Ağı Sözcüsü Mikdad Miri, konuya dair açıklama yaptı.

Miri, Irak’a kaçan Suriyeli askerlerin Suriye’ye iadesine bugün başlanacağını belirtti.

İade işlemlerinin Irak'taki ilgili makamlar tarafından başlatılacağını aktaran Miri, sürecin Suriye tarafı ile koordineli yürütüleceğini ifade etti.

Suriye ordusuna bağlı yaklaşık 2 bin asker 7 Aralık'ta El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.


Etiketler: #suriye #ırak

İlgili Haberler

Gözler Suriye'nin kuzeyinde... Rus uzmanların gözünden Türkiye-İsrail gerginliği

Gözler Suriye'nin kuzeyinde... Rus uzmanların gözünden Türkiye-İsrail gerginliği
Putin'den Suriye açıklaması: Esad ile görüşecek mi?

Putin'den Suriye açıklaması: Esad ile görüşecek mi?
Bir Türk Lirası kaç Suriye lirası yapıyor? 1 dolar ve 1 Euro kaç Suriye lirası?

Bir Türk Lirası kaç Suriye lirası yapıyor? 1 dolar ve 1 Euro kaç Suriye lirası?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler