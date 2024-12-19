Irak’a kaçan Suriyeli askerlerin iadesi başlıyor
Irak Güvenlik Medya Ağı Sözcüsü Mikdad Miri, Irak’a kaçan Suriyeli askerlerin Suriye’ye iadesine bugün başlanacağını açıkladı.
Irak resmi haber ajansı INA'ya göre Irak Güvenlik Medya Ağı Sözcüsü Mikdad Miri, konuya dair açıklama yaptı.
Miri, Irak’a kaçan Suriyeli askerlerin Suriye’ye iadesine bugün başlanacağını belirtti.
İade işlemlerinin Irak'taki ilgili makamlar tarafından başlatılacağını aktaran Miri, sürecin Suriye tarafı ile koordineli yürütüleceğini ifade etti.
Suriye ordusuna bağlı yaklaşık 2 bin asker 7 Aralık'ta El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.
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