Irak'tan Türkiye sınırına güvenlik önlemi: Yeni karakollar inşa edecek
Irak, Türkiye sınırına güvenliği sağlamak için yeni sınır karakolları inşa edecek.
Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye-Irak sınırında güvenliği sağlamak için yeni sınır karakolları inşası ve askeri teçhizatlar için 30 milyar Irak dinarı (20 milyon 540 bin dolar) bütçesini onayladı.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, el-Kazımi’nin başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ülkedeki siyasi ve güvenlik gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
Bakanlar Kurulu toplantısında, Ortak Operasyon Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdülemir el-Şammari ile bazı komutanların ağırlandığı belirtilen açıklamada, askeri komutanların Türkiye-Irak sınırındaki güvenlik durumu değerlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Irak-Türkiye Güvenlik Değerlendirme Komisyonu'nun tavsiyelerinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı ve sınırda güvenliği sağlamak için 30 milyar Irak dinarı (20 milyon 540 bin dolar) tahsis edilmesi kararlaştırıldığı bildirildi.
Açıklamada, 30 milyar Irak dinarının 20 milyarlık kısmının sınır boyunca yeni karakolların inşası ve geriye kalan 10 milyarlık kısmının ise askeri teçhizat alımı için tahsis edildiği belirtildi.
Video Haberler
- Meriç'te insanlık dramı: Nehrin ortasında doğum yaptı
- Çocukların TikTok merakı 'hastanelik' etti!
- Tek katlı ev 'bomba' gibi patladı: 1 yaralı
- Edirnekapı’da ağaçlık alanda yangın
- Konserde tartıştı, evine dönerken takip edip vurdu
- AKP’li Şamil Tayyar'dan ÖSYM çıkışı
- Çorum'da 2 ev küle döndü: 1 ölü 1 yaralı
- CHP'nin ilk hedefi belli oldu
- Bağcılar’da yangın! 5’i çocuk 11 kişi kurtarıldı
- Erdoğan'ın teşkilatına verdiği talimat ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- CHP harekete geçti
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- Çin'den 'askeri operasyon' açıklaması
- Bütün dünyanın izlediği uçak indi!