İran: Askeri gücümüzü genişleteceğiz
İran Savunma Bakanı, İran'a yönelik tehditleri engellemek için, ülkenin askeri gücünü ve savunma potansiyelini artıracaklarını duyurdu.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, Savunma Bakanlığı'nın panelinde yaptığı bir konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
IRNA'nın haberine göre Muhammed Rıza Aştiyani, ABD ve İsrail'in küresel bir kaos yaratmak istediklerini öne sürdü.
Tuğgeneral Aştiyani konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“İran'ın yeminli düşmanları olan başta ABD ve İsrail olmak üzere yardımcıları, bölgedeki son gerginliklerde tek taraflı olma, diğer milletlere kendi isteklerini dayatma, anlaşmazlık oluşturma ve ülkeler arasında savaş oluşturmak peşinde olduklarını ve insanları öldürmekten asla kaçınmadıklarını bir daha göstermiş oldular.”
'ASKERİ GÜCÜMÜZÜ GENİŞLETECEĞİZ'
Muhammed Rıza Aştiyani, İran'a yönelik tehditleri engellemek için, ülkenin askeri gücünü ve savunma potansiyelini artıracaklarını, bunun, İran'ın en temel hedefleri arasında yer aldığını dile getirdi.
Aştiyani, “Bu konu silahlı güçlerimiz ve bakanlığımız tarafından ciddiyetle takip ediliyor. Komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesi, ilişkilerimizin farklı boyutlarda güçlenmesi, ekonomi eksenli dış politika ve aynı zamanda Direniş cephesini koruyup güçlendirme hedefleri uygulanacaktır” dedi.
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