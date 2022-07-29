İran Cumhurbaşkanı Reisi'den uyarı: En küçük saldırı karşılık bulacak
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran’a yönelik en küçük saldırı tehdidinin karşılık bulacağını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hamedan şehrinde bulunan Hamedan Hava Üssü’ne ziyaret gerçekleştirdi.
IRNA'nın haberine göre İbrahim Reisi, Hava Üssü’nde gerçekleştirdiği konuşmada ülkenin silahlı kuvvetlerinin “üstün yetenek ve iradeye” sahip olduğunu dile getirdi.
Reisi, “Bu üssün kuşları her zaman uçmaya hazır olmalıdır. Bizi en küçük bir şekilde tehdit edenler bilmeliler ki, hiçbir şey silahlı kuvvetlerimizin gözünden bu zaman kadar kaçmamıştır” dedi.
Reisi ayrıca, İran’a yönelik en küçük saldırı tehdidinin bile karşılık bulacağını söyleyerek, “İran'a yönelik en küçük saldırı tehdidi pişman edecek şekilde karşılık bulacaktır” şeklinde konuştu.
'ORDU, HALKIMIZIN YANINDA'
İbrahim Reisi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman halkın yanında olduğunu vurgulayarak, "Bugün ülkemizde savaş yok sel ve deprem gibi doğal afetler var. Her zaman olduğu gibi silahlı kuvvetlerimiz her koşulda halkının yanındadır” diye konuştu.
Reisi “Ali Hamaney ve aynı zamanda ben, birçok defa ülkemize saldırmak isteyen herkesin derin bir pişmanlık duyacağını söyledik” ifadelerini kullandı.
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