İran: İsrail'in CENTCOM'a üyeliği bölge için tehdittir

27 Haziran 2022 Pazartesi, 14:12

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Pakistanlı mevkidaşı Nedim Rıza ile Tahran'da bir araya geldi.

Muhammed Bakıri, Nedim Rıza ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bakıri, "İsrail'in CENTCOM'daki üyeliğini, teçhizat konuşlandırılması ve tatbikatlardaki varlığını bölge için tehdit olarak kabul ediyor ve buna tepki gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakıri, son yıllarda İran ve Pakistan askeri makamları ve yetkililerinin çabalarının iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağladığını dile getirerek, Tahran yönetiminin komşularıyla iyi ilişkileri önemsediğini söyledi.

Bakıri ayrıca, Afganistan'daki gelişmelere de değinerek şunları kaydetti:

"Afganistan konusu, İran ve Pakistan arasındaki en etkili konulardan biri. Afganistan'daki şartlar göz önüne alındığında, diğer etnik grupların yönetime katılımı, bu ülkenin geleceğinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasında yapıcı bir rol oynayacaktır. Biz, Afganistan'da terörün gelişmesinden endişe duyuyoruz. Bu konuda planlarımız var ve bu sorunların İran ve Pakistan'ın iş birliğiyle çözülebileceğine inanıyoruz. Yabancı ülkelerin müdahalesine gerek yok."