İran'dan İsrail'e tehdit: İsrail üslerine tahammül edemeyiz
İran Devrim Muhafızları, İsrail'in, İran’ın etrafında üssünün olmasına tahammül göstermeyeceklerini duyurdu.
?İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, Kum şehrinde düzenlenen bir basın toplantısında İsrail'e yönelik açıklamalarda bulundu.
Sözcü Ramazan Şerif, “Siyonistler her yerde İran İslam Cumhuriyeti’nin çıkarlarına tahammül göstermedikleri resmen ilan etti. Sürekli İran’ın aleyhine propaganda yapıyorlar ve bu doğrultuda önemli isimleri terör etmeyi ve bizim üslerimizi keşfetmeyi ciddi bir şekilde takip ediyorlar” dedi.
'İSRAİL ÜSLERİNE TAHAMMÜL GÖSTERMEYİZ'
Ramazan Şerif, İran'ın ulusal güvenliğini korumaya devam edeceklerini belirterek, “Biz kendi ulusal güvenliğimiz ve çıkarlarımızı koruma doğrultusunda onların (İsrail) bizim topraklarımıza yakın bir üssünün olmasına tahammül göstermeyiz” diye konuştu.
Şerif, İsrail'in saldırılarına ve tehditlerine boyun eğmeyeceklerini ifade ederek, “Eğer bir köşede Siyonistlerin herhangi bir kötülük peşinde olduğunu tespit edersek bundan önce de olduğu gibi katı ve yıkıcı yanıtlarımızı tekrarlarız. Biz milletin çıkarlarından taviz vermeyiz” dedi.
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