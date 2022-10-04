İran'dan yaptırım çıkışı: Alınan önlemler doğru yolda gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ülkesine karşı yaptırımların kaldırılması için alınan önlemlerin "doğru yolda" olduğunu savundu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesine yönelik uygulanan yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mehr'in haberine göre Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki görüşmelerde "çeşitli konularda ortak bir anlayışın olduğu bir noktaya gelindiğini" ve bunun, anlaşmanın son adımlarında "daha iyi ve daha hızlı hareket etmeye yardımcı olabileceğini" söyledi.
Abdullahiyan, "Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde aldığımız önlemlerin doğru yolda olduğunu düşünüyorum" dedi.
İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) arasındaki iş birliğine değinen Abdullahiyan, "Nükleer koruma önlemleri çerçevesinde ajansla işbirliğimiz sürdürdük. Ancak, karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmediği için barışçıl nükleer alanında meclisimizin onayladığı stratejik eylem yasasına uygun adımlar attık" diye konuştu.
Abdullahiyan ayrıca, "ABD tarafı, geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz konuyu gerçekçi bir şekilde takip ederse İran ile diğer taraflar arasında anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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