Başörtüsü takmayı reddeden İranlı sporcu kayıp

18 Ekim 2022 Salı, 14:42

Ünlü İranlı kadın dağcı Elnaz Rekabi, Güney Kore'deki Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu Asya Şampiyonasında yarışırken, İslam Cumhuriyeti'nin zorunlu başörtüsü düzenlemelerine doğrudan karşı çıkarak dünyanın gündemine oturmuştu.

Şampiyonayı dördüncülükle bitiren Rekabi, Tahran yönetimine karşı aldığı tavır ile hayranlarının övgüsünü kazandı.

İRAN ELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İran Dağcılık federasyonu başkanı Reza Zarei'ye göre, Tahran yönetimi Rekabi'nin pasaportuna Seul'de el koyarak geri dönüş işlemlerini başlattı. İran'ın Güney Kore Büyükelçiliği de Zarei'nin açıklamasını teyit etti. BBC Dünya Servisinden Rana Rahimpour ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rekabi'nin ülkesine dönmek üzere olduğunu ve "güvenliği konusunda endişeler bulunduğunu" söyledi. Sonrasında kadın sporcudan haber alınamadı.

Update: we have found out that Elnaz Rakebi is on a plane heading to #Tehran, two days earlier than planned. There are concerns about her safety. #Iran #MahsaAmini https://t.co/tXeMZN3Jqz — Rana Rahimpour (@ranarahimpour) October 17, 2022

"TELEFON VE PASAPORTUNA EL KONMUŞ OLABİLİR"

Unilad'in haberine göre, Rekabi'nin telefonuna ve pasaportuna el konduğu iddia edildi.

İranlı sporcunun kaybolma haberi, İran protestolarının beşinci haftasında geldi.

Şampiyon İranlı dağcı, "İran yasalarını kasıtlı olarak ihlal ederek yarışan ilk kadın sporcu" olma unvanı taşıyor.

REKABİ'DEN BAŞÖRTÜSÜ AÇIKLAMASI

Rekabi, 2016'da Euronews'e demecinde, "Diğer sporcular için, oldukça sıcak bir havada iç mekanda yarışırken kafasına eşarp takan, kollarını ve bacaklarını kapatan bir sporcu görmek şaşırtıcıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Rekabi sözlerine şöyle devam etmişti:

"Elbette hava sıcak olduğunda başörtüsü sorun oluyor. Yarışma sırasında vücudunuzun ısıyı tahliye etmesi gerekir. Biz de takımca, başörtüsüne saygılı ve tırmanış sporu ile uyumlu bir kıyafet yapmaya çalıştık...”