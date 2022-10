Başörtüsü takmayı reddeden İranlı sporcu kayıp

Ünlü İranlı kadın dağcı Elnaz Rekabi, Güney Kore'deki Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu Asya Şampiyonasında yarışırken, İslam Cumhuriyeti'nin zorunlu başörtüsü düzenlemelerine doğrudan karşı çıkarak dünyanın gündemine oturmuştu.

Şampiyonayı dördüncülükle bitiren Rekabi, Tahran yönetimine karşı aldığı tavır ile hayranlarının övgüsünü kazandı.

İran Dağcılık federasyonu başkanı Reza Zarei'ye göre, Tahran yönetimi Rekabi'nin pasaportuna Seul'de el koyarak geri dönüş işlemlerini başlattı. İran'ın Güney Kore Büyükelçiliği de Zarei'nin açıklamasını teyit etti. BBC Dünya Servisinden Rana Rahimpour ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rekabi'nin ülkesine dönmek üzere olduğunu ve "güvenliği konusunda endişeler bulunduğunu" söyledi. Sonrasında kadın sporcudan haber alınamadı.

Update: we have found out that Elnaz Rakebi is on a plane heading to #Tehran, two days earlier than planned. There are concerns about her safety. #Iran #MahsaAmini https://t.co/tXeMZN3Jqz