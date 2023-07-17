İskoçya'da onlarca pilot balina karaya vurarak öldü

Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:02

Güncelleme: 17.07.2023 - 11:02

50'den fazla pilot balinadan oluşan bir sürü, İskoçya sahilinde karaya vurduktan sonra öldü.

Lewis Adası'ndaki Kuzey Tolsta'da bulunan Traigh Mhor'da onlarca balinanın zor durumda olduğu ihbarı üzerine deniz kurtarma ekipleri olay yerine çağrıldı.

İlk raporlara göre yetişkin ve yavrulardan oluşan yaklaşık 55 balina vardı, ancak kısa süre sonra sadece 15'inin hayatta kaldığı tespit edildi.

British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) adlı yardım kuruluşu, gelgit olayı nedeniyle balinaların kıyıya vurduğunu belirterek, kalan balinalara "refah" gerekçesiyle ötenazi uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Pilot balinaların, yunus ailesinin bir parçası olduğu ve toplu karaya vurmalara en duyarlı deniz memelisi türü olduğu biliniyor.