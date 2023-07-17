İskoçya'da onlarca pilot balina karaya vurarak öldü

İskoçya'daki Lewis Adası'nda 50'den fazla pilot balina karaya vurarak öldü. Hayatta kalan ilk birkaç balinaya "refah" gerekçesiyle ötenazi yapılması kararı alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2023 - 11:02
İskoçya'da onlarca pilot balina karaya vurarak öldü
Abone Ol google-news

50'den fazla pilot balinadan oluşan bir sürü, İskoçya sahilinde karaya vurduktan sonra öldü.

Lewis Adası'ndaki Kuzey Tolsta'da bulunan Traigh Mhor'da onlarca balinanın zor durumda olduğu ihbarı üzerine deniz kurtarma ekipleri olay yerine çağrıldı.

İlk raporlara göre yetişkin ve yavrulardan oluşan yaklaşık 55 balina vardı, ancak kısa süre sonra sadece 15'inin hayatta kaldığı tespit edildi.

British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) adlı yardım kuruluşu, gelgit  olayı nedeniyle balinaların kıyıya vurduğunu belirterek, kalan balinalara "refah" gerekçesiyle ötenazi uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Pilot balinaların, yunus ailesinin bir parçası olduğu ve toplu karaya vurmalara en duyarlı deniz memelisi türü olduğu biliniyor.


İskoçya Balina

İlgili Haberler

İskoçya’nın eski Başbakanı Sturgeon'dan, gözaltı sonrası ilk açıklama

İskoçya’nın eski Başbakanı Sturgeon'dan, gözaltı sonrası ilk açıklama
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon istifa ederek, görevini bıraktı

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon istifa ederek, görevini bıraktı
İskoçyalı adam, hırsızlık yaparken kendini ele verdi: Üzerinde kokainle yakalandı

İskoçyalı adam, hırsızlık yaparken kendini ele verdi: Üzerinde kokainle yakalandı

En Çok Okunan Haberler