İsrail bir esir askeri ‘kara operasyonuyla’ kurtardığını duyurdu

Yayınlanma: 30.10.2023 - 20:08

Güncelleme: 30.10.2023 - 20:08

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı er rütbesindeki Ori Megidish'in kurtarıldığı belirtildi.

Sağlık kontrollerinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu kaydedilen askerin, ailesiyle buluştuğu fotoğrafı yayınladı.

Hamas'tan veya İzzeddin el-Kassam Tugaylarından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Gazze'de esir alındığı tespit edilen 239 kişinin ailesini bilgilendirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız sürdürdüğü yoğun bombardıman nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 24. gününde devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarla hastaneleri tehdit ettiğini duyurdu.