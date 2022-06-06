İsrail: Deniz sahası sorunu ABD ara buluculuğunda çözülecek

06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:43

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, liderliğini yaptığı Mavi-Beyaz İttifakının Meclis Grup Toplantısı'nda, İngiltere merkezli "Energean" şirketine ait bir sondaj gemisinin, ihtilaflı deniz sahasından doğal gaz çıkarmak için bölgeye gelmesinin Lübnan tarafının tepkisini çekmesiyle ilgili konuştu.

Benny Gantz toplantıda, sondaj gemisinin planlandığı gibi 4 Haziran Cumartesi günü, Kariş Sahası'na geldiğini belirtti.

Gantz, savunma bakanlığının, geminin ve çevresinin güvenliğini sağlamaktan başka bir rolü olmadığını ifade ederek, ihtilaflı deniz sahasıyla ilgili tüm sorunların ABD ara buluculuğundaki müzakereler aracılığıyla çözüme kavuşturulacağına işaret etti.

Gantz ayrıca, Lübnan'ın söz konusu bölgeyle ilgili İsrail'le anlaşmaya vararak büyük menfaat elde edeceğini, bu sayede gaz sahasının geliştirilmesinde çalışma imkanı bulacağını savundu.

"Energean" şirketine ait geminin doğal gaz çıkarmak için Singapur'dan ihtilaflı Kariş Sahası'na gelmesi Lübnan'da tepkiye neden olmuştu.

Lübnan Savunma Bakanı Maurice Selim dün yaptığı açıklamada, İsrail'in iki ülke arasında ihtilaf konusu olan deniz sahasında yürüttüğü faaliyetlerin Lübnan'ın güneyindeki istikrar ortamını tehdit ettiğini belirtmişti.