İsrail Dışişleri Bakanı, Ukraynalı mevkidaşıyla 'Rusya'ya mali yaptırımları' görüştü

15 Mart 2022 Salı, 15:16

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid ve Kuleba "uzun ve verimli" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kuleba’nın Lapid’e İsrail’in Ukrayna ile Rusya arasında ara buluculuk çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği belirtilerek, Rusya’ya yönelik mali yaptırımlar konusunda İsrail’in durumunu görüştüğü aktarıldı.

Lapid de mevkidaşına İsrail’in Ukrayna’ya gönderdiği insani yardım ve burada kuracağı sahra hastanesi hakkında bilgi verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın bir rotası olmayacağını söylemişti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett de Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk çalışmaları çerçevesinde 5 Mart'taki sürpriz ziyareti kapsamında önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmüştü.