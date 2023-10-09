İsrail'de can kaybı 700’e ulaştı

Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 700’e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 07:51
İsrail'de can kaybı 700’e ulaştı
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik “Aksa Tufanı Operasyonu” başlatmış, İsrail ise “Demir Kılıçlar Operasyonu”yla karşılık vermişti. Çatışmalar devam ederken her iki tarafta da can kaybı artmaya devam ediyor.

Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 700’e yükselirken, 20’si ağır toplam 2 bin 156 kişi yaralandı.
Çatışmalarda şu ana kadar Filistin tarafında ise 20’si çocuk 370 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 200 kişi de yaralandı.


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