İsveç'te 'Soykırım' gafı: Başbakan Kristersson'un dili sürçtü

Yayınlanma: 23.11.2023 - 13:13

Güncelleme: 23.11.2023 - 13:14

İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırıları devam ederken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un "soykırım" gafında bulundu. Dili sürçmesi yaşayan Kristersson, "İsrail'in soykırım hakkı var" dedi.

İsveç'in Göteborg şehrinde bir soru-cevap oturumunda konuşan Kristersson, İsveç ve Avrupa Birliği'nin İsrail konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Kristersson, konuşmasında dili sürçerek İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığını kabul etti. Ancak Kristerson, kullandığı kelimenin hemen farkında vararak "Hayır, demek istediğim 'kendini savunma hakkı" dedi.

Oturumdaki konuklar, konuşmasını düzelterek "İsveç ve Avrupa Birliği, İsrail'in soykırım yapma hakkı olduğu konusunda hemfikir" ifadesinde bulunmuş olan Kristersson'a hemen tepki gösterdi.

Kristersson'a "İsrail soykırım yapmakta haklı mı?" sorusunu yönelten oturumdaki konuklar, soruya cevap veremeyen Kristersson'a tepki olarak salonda "Özgür Filistin" sloganları attı.