İsviçre'den F-35 uyarısı: Alımının gecikmesi ciddi sonuçlar doğurabilir
İsviçre'de hükümet, F-35 jetlerinin alınmasına yönelik anlaşmanın referanduma gitmesinin "ciddi sonuçlar doğurabileceğine" işaret etti.
İsviçre'de hükümete bağlı Federal Sivil Savunma Ofisi'nden (DDPS) yapılan açıklamada referandumun, ABD ile 31 Mart 2023'ten önce imzalanması gereken F-35 anlaşmasını geciktirebileceği vurgulandı.
Açıklamada, F-35'lerin temininde yaşanabilecek gecikmelerin, ülkenin güvenlik politikaları için "ciddi sonuçlar doğurabileceği" uyarısı yapıldı.
Son tarihe kadar anlaşma imzalanırsa F-35'lerin İsviçre Hava Kuvvetlerine 2025'te teslim edileceği kaydedilirken, bu anlaşmanın yapılamaması halinde "2030'dan itibaren ülkenin hava tehditleri karşısında korunamaz hale gelebileceği" belirtildi.
İsviçre'de 2020'de düzenlenen referandumda ordunun modernleştirilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiş fakat modernleştirilme kapsamında hangi ülkelerden harp malzemeleri alınacağı, referandum metninde belirtilmemişti.
Referandumun ardından hükümet, ABD'den 36 adet F-35 alınmasına dair 6 milyar İsviçre Frankı (6,1 milyar dolar) değerinde ön anlaşma imzalamıştı.
Muhalefet partileri, 2020 referandumunda F-35'lerin alınacağına dair ibare olmadığı gerekçesiyle konuyu halk oylamasına götürme çağrısı yapmıştı.
"F-35'leri Durdur" kampanyası altında imza toplayan muhalefet, 27 Mayıs'ta, referandum için gerekli 100 bin imzaya ulaştıklarını duyurmuştu.
Referandumun tarihi Federal Meclis tarafından belirlenecek.
Video Haberler
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
- Bursa'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da korkunç kaza
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi!
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Marmaris'te safari aracı devrildi
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar...
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- Ölümden saniyelerle kurtuldu
- Erdoğan görünce 'toplanın' dedi
- Akşener canlı yayında açıkladı!
- Peker'den haberimize ilişkin açıklama
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!