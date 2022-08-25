İsviçre'den F-35 uyarısı: Alımının gecikmesi ciddi sonuçlar doğurabilir

25 Ağustos 2022 Perşembe, 12:56

İsviçre'de hükümete bağlı Federal Sivil Savunma Ofisi'nden (DDPS) yapılan açıklamada referandumun, ABD ile 31 Mart 2023'ten önce imzalanması gereken F-35 anlaşmasını geciktirebileceği vurgulandı.

Açıklamada, F-35'lerin temininde yaşanabilecek gecikmelerin, ülkenin güvenlik politikaları için "ciddi sonuçlar doğurabileceği" uyarısı yapıldı.

Son tarihe kadar anlaşma imzalanırsa F-35'lerin İsviçre Hava Kuvvetlerine 2025'te teslim edileceği kaydedilirken, bu anlaşmanın yapılamaması halinde "2030'dan itibaren ülkenin hava tehditleri karşısında korunamaz hale gelebileceği" belirtildi.

İsviçre'de 2020'de düzenlenen referandumda ordunun modernleştirilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiş fakat modernleştirilme kapsamında hangi ülkelerden harp malzemeleri alınacağı, referandum metninde belirtilmemişti.

Referandumun ardından hükümet, ABD'den 36 adet F-35 alınmasına dair 6 milyar İsviçre Frankı (6,1 milyar dolar) değerinde ön anlaşma imzalamıştı.

Muhalefet partileri, 2020 referandumunda F-35'lerin alınacağına dair ibare olmadığı gerekçesiyle konuyu halk oylamasına götürme çağrısı yapmıştı.

"F-35'leri Durdur" kampanyası altında imza toplayan muhalefet, 27 Mayıs'ta, referandum için gerekli 100 bin imzaya ulaştıklarını duyurmuştu.

Referandumun tarihi Federal Meclis tarafından belirlenecek.