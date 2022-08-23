İtalya'da aşırı sağcı Salvini'den AB'ye çağrı: Rusya'ya yaptırımları tekrar düşünmeli
İtalya'da aşırı sağcı Salvini, AB'den Rusya'ya yaptırımları tekrar düşünmesini istedi.
İtalya'da sağ ittifaktaki aşırı sağcı Lig partisinin lideri Matteo Salvini, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna savaşından dolayı Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımları bir kez daha düşünmesi gerektiğini savundu.
Matteo Salvini, "Eğer işe yaramıyorsa biraz düşünmek gerekir. Yaptırımların, savaşı körüklemesini istemem. Umarım Brüksel bunu düşünür" ifadesini kullandı.
Salvini, yaptırımların, Rus ekonomisinde beklenen sonucu vermediğini ve bu tip kararların etkinliğinin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydederek, "İşe yararsa devam ederiz ama aksi halde 10 yıl daha sürme riskini alırız" değerlendirmesinde bulundu.
Salvini, seçimlerden sonra Ukrayna ile ilgili tutumlarının ne olacağıyla ilgili soruya, "Lig partisi, diğer demokratik ve Batılı ülkelerin yaptığını yapacak. Seçimlerin sonucu ne olursa olsun, İtalya'nın uluslararası pozisyonu değişmeyecek" cevabını verdi.
Ülkede, 25 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesinde anketler, Giorgia Meloni liderliğindeki faşizan eğilimli aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI), Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki Forza Italia (FI) partisi ile bazı küçük sağ partilerden oluşan merkez sağ ittifakın seçimlerden hükümet kuracak çoğunluğu elde ederek çıkacağını gösteriyor.
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