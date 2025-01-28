İtalya'da çiftçiler, hükümeti protesto etti

Yayınlanma: 28.01.2025 - 17:55

Güncelleme: 28.01.2025 - 17:55

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyinden güneyine birçok kentte çiftçiler, hükümete seslerini duyurmak için traktörleriyle yollara çıktı ve bazı noktalarda kamp kurdu.

Çiftçiler, üretim ve tedarik zincirindeki maliyetlerin artışına karşı geçen yıl verilen sözlere rağmen bir şey yapılmamasını protesto ettiklerini belirtti.

Milano'nun 20 kilometre güneyindeki Binasco'da toplanan çiftçiler, İtalyan bayrakları astıkları 20 kadar traktörleriyle korna ve sirenler çalarak konvoy yaptı ve daha sonra kamp kurdu.

Çiftçiler burada, "Çiftçileri, besicileri, balıkçıları olmayan bir ülke özgür değildir ve geleceği yoktur" yazılı bir pankart açtı.

Kamp kuran çiftçilerden Marco Facchini, AA muhabirine, "Buradayız çünkü tarım sektöründe durum, anlatıldığı gibi her şeyin yolunda olduğu yönünde bir tabloyu kesinlikle yansıtmıyor. Özellikle fiyat değer zinciri içinde çiftçiler en çok dezavantajlı gruptur" dedi.

Facchini, sağ koalisyon iktidarına seslenerek, "Hükümete, zor durumda olan işletmeler için bir moratoryum ve özellikle üreticilere adil bir fiyat değerinin tanınması gibi 5 temel talep ediyoruz. ISMEA'nın (Tarım ve Gıda Pazarı Hizmetleri Enstitüsü) belirlediği fiyatları eleştiriyoruz ve bu konudaki bir dizi belgeyi Bakanlığa sunacağız" diye konuştu.

Ülkede, Milano dışında, Cuneo, Brescia, Pisa, Casertano, Foggia gibi kentlerde de çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı. Çiftçilerin, hükümete seslerini duyurmak üzere ilerleyen günlerde de protestolarını sürdürmeleri bekleniyor.

İtalya'da çiftçiler, geçen yıl ocak ve şubat ayları boyunca Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikaları başta olmak üzere tarım sektörüne yönelik desteklerin kesilmesi buna karşın üretim maliyetlerindeki artışları protesto için traktörleriyle günlerce süren eylemler yapmıştı.