İtalya’dan Covid-19 ve grip aşısı kararı
İtalya Sağlık Bakanlığı, aynı anda Covid-19 ve grip aşısı yapılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
İtalya Sağlık Bakanlığı, bir açıklama yayınladı ve yurttaşların aynı anda hem Covid-19 aşısı olmasına hem de grip aşısı olmasına onay verdiğini duyurdu.
Bu hafta başında İngiltere’de yapılan bir araştırma insanların aynı anda hem Covid-19 aşısı hem de grip aşısı olmasının güvenli olduğunu tespit etmişti. Yapılan araştırmada yan etkilerin çok düşük olduğu belirtilirken, oluşturulan bağışıklık tepkisinde de negatif bir sonuçla karşılaşılmadığı aktarılmıştı.
-Sözcü
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