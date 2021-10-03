İtalya’dan Covid-19 ve grip aşısı kararı

03 Ekim 2021 Pazar, 10:02

İtalya Sağlık Bakanlığı, bir açıklama yayınladı ve yurttaşların aynı anda hem Covid-19 aşısı olmasına hem de grip aşısı olmasına onay verdiğini duyurdu.

Bu hafta başında İngiltere’de yapılan bir araştırma insanların aynı anda hem Covid-19 aşısı hem de grip aşısı olmasının güvenli olduğunu tespit etmişti. Yapılan araştırmada yan etkilerin çok düşük olduğu belirtilirken, oluşturulan bağışıklık tepkisinde de negatif bir sonuçla karşılaşılmadığı aktarılmıştı.

-Sözcü