Ivana Trump'ın ölüm nedeni açıklandı

New York'ta adli tıp yetkilileri, Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölüm nedenini "Merdivenlerden düşmeye bağlı darbe almak" olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:24
Ivana Trump'ın ölüm nedeni açıklandı
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi Ivana Trump'ın ölüm nedeni resmi olarak açıklandı.

Gazete Duvar'ın The Guardian'dan aktardığına göre, New York Baş Tıbbi Muayene Ofisi sözcüsü Ivana Trump'ın evinin merdivenlerinden düşerek aldığı künt travmadan dolayı hayatını kaybettiğini belirtti.

Daily Mail'in haberine göre, New York’un Manhattan bölgesindeki evinde "baygın ve tepkisiz halde" bulunduğu belirtilen Ivana Trump’ın muhtemelen tıbbi bir olay geçirdikten sonra merdivenlerden düşerek ölümcül şekilde yaralandığı düşünülüyor. Buna göre soruşturmayı yürüten dedektiflere göre, Trump'ın ölümü herhangi bir cinayet şüphesi taşımıyor.

Habere göre, Ivana Trump’ın hayatını kaybettiği gün, kuaför randevusunun olduğu, bugün St. Tropez seyahatine çıkacağı ve eylüle kadar orada tatil yapmayı planladığı öğrenildi.

Ivana Trump’ın ölüm haberini kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımla duyuran Donald Trump, "Ivana Trump'ın New York'taki evinde vefat ettiğini, onu seven birçok kişiye bildirmekten dolayı çok üzgünüm" demişti.


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