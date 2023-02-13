Japonlardan duygularından bağış kampanyası: Hayatlarını kurtaran kahramanları unutmadılar!

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 15:38

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 15:39

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesi 11 Mart 2011 günü öğleden sonra 6 dakika süren 9.0 büyüklüğündeki son derece yıkıcı bir depreme sahne oldu. Deprem, bazı bölgelerde 40.5 metreye kadar ulaşan tsunami dalgalarına neden oldu.

Deprem, kayıtlara "tarihte yaşanmış en büyük depremlerden biri" olarak geçti ve neden olduğu tsunami evleri, arabaları, binaları sürüklerken, resmi raporlara göre 19 bin 759 kişi hayatını kaybetti. Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde de erimeye neden olan depremde 6 bin 157 yaralı ve 2 bin 531 kayıp rapor edildi.

Natori, Japonya, 13 Mart 2011

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgede büyük yıkıma yol açan depremler ile 2011 yılında Japonya'nın kuzeyini vuran felaket arasında benzerlikler bulunuyor. Yaşanan kolektif psikolojik travma, can kaybı ve maddi yıkımın büyüklüğü bu iki felaketi birbirine bağlıyor.

"CESURCA ENKAZDA YÜRÜDÜLER..."

Foster Klug imzasıyla AP'de yer alan bir yazıda, Türkiye'den giden yaklaşık 30 kişilik bir arama kurtarma ekibinin, 2011 depreminde Japonya'daki afet bölgesine intikal ettiği ve yaklaşık altı ay boyunca felaketten en çok etkilenen Shichigahama kasabasında çalıştığı kaydedildi.

Klug'a göre, "Shichigahama halkı bu olayı unutmuş değil. O yüzden Türkiye için bir bağış kampanyası başlattılar. Felaketi yaşayan bir Japon bu hafta Türkiye'deki sahneleri izlerken ağladığını ve kasabasının 12 yıl önce yaşadığı çileyi hatırladığını söyledi..."

Hatay, Türkiye, 7 Şubat 2023

Shichigahama Belediye Başkanı Kaoru Terasawa'nın sözleri, Türkiye'nin acısını derinden hissettiğini gösterir nitelikteydi:

"Japonya'ya gelen Türk yardım görevlileri kurbanları bulmak ve cesetlerini ailelerine teslim etmek için cesurca enkazda yürüdüler. Onlara hala çok müteşekkiriz. Bu iyiliğe karşılık vermek ve minnettarlığımızı göstermek için bir şeyler yapmak istiyoruz..."