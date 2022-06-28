Japonya ve AB anlaştı: Avrupa ve Pasifik birbirinden ayrılamaz

28 Haziran 2022 Salı, 09:27

Japonya Başbakan Kişida Fumio, G7 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Almanya'da AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

İkili ve bölgesel ilişkileri ele alan Kişida ile Michel, Ukrayna'da saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı önlemler alınması ve "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinde yakın koordinasyonun sağlanmasında anlaştı.

Avrupa ve Pasifik bölgelerinin güvenliğini "ayrılmaz" olarak niteleyen Michel ve Kişida, gelecek yıl G7 Liderler Zirvesi'nin Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenmesine yönelik planlamanın başarıya ulaşmasında fikir birliğine vardı.

Kişida, zirve kapsamında bir araya geldiği muhataplarıyla barışı koruma, insani yardım, enerji güvenliği ve serbest ticaret dahil ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı.