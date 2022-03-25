Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
25 Mart 2022 Cuma, 07:40
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem
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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 12.08'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.

JMA, depremin 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Eyalet açıklarında 16 Mart gecesi kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.




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