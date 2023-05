Kanadalı halk ozanı Gordon Lightfoot 84 yaşında öldü

Yayınlanma: 02.05.2023 - 09:47

Güncelleme: 02.05.2023 - 09:48

Eserlerini Elvis Presley, Johnny Cash, Jane's Addiction gibi dünya yıldızlarının yorumladığı Gordon Lightfoot, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

CBS'de yer alan habere göre, Lightfoot'un reklam işlerini yapan Victoria Lord, Lightfood'un Toronto'daki bir hastanede öldüğünü söyledi. Lord, Lightfood'un ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapmadı.

Lightfoot, kariyerine kilise korosunda şarkı söyleyerek başladı. Caz müzisyeni olmayı hayal eden Lightfoot, Toronto'da düzenlenen bir müzik festivalinde, yetenek yarışmasını kazanarak 13 yaşında şöhret sahibi oldu.

"If You Could Read My Mind" ve "The Wreck of the Edmund Fitzgerald" gibi popüler şarkılara imza atan Lightfood, halk ozanı şarkıları hakkında "Şarkıları sadece nerede olduğum ve nereden geldiğim hakkında yazıyorum. Durum değerlendirmesi yaptıktan sonra olan olaylar hakkında şiirler yazıyorum" ifadesinde bulunmuştu.