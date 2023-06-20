Karıncalar, kasabayı sardı: İletişim hatları felç oldu

Yayınlanma: 20.06.2023 - 13:36

Güncelleme: 20.06.2023 - 13:36

Almanya'nın doğusunda yer alan Saksonya eyaletinin Zwickau bölgesindeki bir yerleşim yerini karıncalar sardı.

Karıncalar yüzünden bölge sakinlerinin, ailelerine "telefon edemez ya da internette gezinemez" hale geldiği bildirildi.

Karıncaların çiftleşmek için sıcak ve karanlık yerler aradığı, bundan dolayı da yerleşim yerindeki telekomünikasyon sağlayıcısının dağıtım kutularını "aşk yuvası" olarak seçtikleri belirtildi.

Karıncaların, koloni halinde dağıtım kutularına girerek, elektrik hatlarına kısa devre yaptırarak ve kutulardaki hassas devreleri kemirerek iletişim hatlarına zarar verdikleri dile getirildi.

Karıncaların ayrıca, izleri işaretlemek, yırtıcılarla savaşmak ve bağırsaklarını dışarı atmak için kullandıkları formik asitin de telefon ve internet kablolarını bozduğu ifade edildi.

"TAM BİR FELAKET"



Telekom şirketi yerel basına yaptığı açıklamada, karıncaların sadece bu yıl Altweinhölzchen sakinleri için beş kez telefon ve internet kesintisine neden olduğunu söyledi.

Yerel basına konuşan 66 yaşındaki bölge sakini Manfred Wörl, karıncaların toplumu felç ettiğini belirti.

"Tam bir felaketti!" diyen Wörl, hatların bir hafta boyunca kesik kaldığını, bu nedenle torununun okuldaki online seminerlerine katılamadığını söyledi.

Alman Doğa ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Birliği'nden (NABU) bir doğa uzmanı Matthias Nuß, karıncaların dağıtım kutularını "mağara" sanmış olabileceklerini söyledi.

Matthias Nuß, "Genç karınca kolonisi dağıtım kutusuna yerleşti, çünkü burayı bir mağara sanıyorlar" dedi.

"KISA DEVRELER OLUŞTURUYOR"

Telekom sözcüsü 57 yaşındaki Georg von Wagner, şirketin bu yıl karınca kolonilerine son vermek için beş kez teknisyen gönderdiğini söyledi.

Karıncaların bölgeye verdiği zarara rağmen "telefon hatlarını ve internet bağlantılarını yeniden kurmanın hiç de kolay bir iş olmadığını" belirten Wahner, iletişim hatlarında herhangi bir çalışma başlamadan önce karıncaların "bölgeden yok edilmesinin veya uzaklaştırılmasının" gerektiğini söyledi.

Wagner, "Yüzlerce karınca, elektronik parçaların üzerinde geziniyor ve kısa devreler oluşturuyor" dedi.