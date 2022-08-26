Kazakistan harekete geçti: Rusya’dan çekilen 250 şirketin ülkeye taşınması için çalışmalar yürütüyor
Kazakistan, Rusya’dan çekilen 250 şirketin ülkeye taşınması için çalışmalar yürütüyor.
Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, jeopolitik kriz ile Rusya karşıtı yaptırımların sadece Kazakistan’ı değil bir bütün olarak dünyayı olumsuz etkilediğini bildirdi.
Alihan İsmailov, yabancı yatırım çekme alanında faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını kaydederek, "Şu anda Rusya pazarından ayrılan 250’den fazla şirketin (Kazakistan’a) taşınması için çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar ağırlıklı olarak ham madde dışı sektörlerde faaliyet yapan batılı şirketler" dedi.
İsmailov, halihazırda 45 şirketin faaliyetlerine Kazakistan’da devam ettirme kararı aldığını belirterek "Üretimlerini bizim ekonomiye konumlandırmaları için her şirket ile ayrı ayrı çalışıyoruz ve her proje için çalışma grupları oluşturduk" ifadesini kullandı.
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