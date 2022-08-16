Kenyalı muhalif lider, seçim sonuçlarını reddetti
Kenya'da seçimi kaybeden muhalif aday Raila Odinga, dün açıklanan sonuçları "geçersiz" saydıklarını söyledi.
Kenya'da seçimi kaybeden muhalif aday Raila Odinga, başkent Nairobi'de yaptığı basın açıklamasında, ülke demokrasisinin dünkü seçim sonuçlarıyla büyük bir gerilemeye maruz kaldığını savundu.
Raila Odinga, "Dün gördüğümüz şey tam bir komedi ve açık bir anayasa ihlaliydi" diyerek, Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati tarafından açıklanan sonuçların geçersiz olduğunu kaydetti.
Odinga, sonuçların mahkeme tarafından bozulmak zorunda olduğunu dile getirdi.
Odinga, seçim komisyonundaki 7 isimden 4'ünün sonuçları kabul etmediğini hatırlatarak, "Başkanlık seçimi sonuçlarını tümüyle reddediyoruz" dedi.
Odinga ayrıca, ülkenin Chebukati'nin tek başına attığı adımdan ötürü siyasi bir krizle yüz yüze olduğunu kaydetti.
RUTO BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU
Bu seçimlerde 5'inci kez başkanlık yarışına katılan ve seçim öncesi anketlerde rakibine fark atan Odinga, oyların yüzde 48,85'ini aldı.
Rakibi Ruto da oyların 50,49'unu alarak başkanlık koltuğuna oturdu.
Seçim sonuçlarının açıklanması sonrası Odinga yanlıları, bazı bölgelerde dün protesto düzenlemişti.
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