Kişida’dan ‘manidar’ gezi

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 04:00

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, Rusya lideri Vladimir Putin ile temasları sürerken Japonya Başbabanı Fumiyo Kişida, Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenski ile görüşmek üzere Ukrayna’ya gitti. Sürpriz gelişmenin Şi’nin üç günlük Moskova ziyareti sırasında gerçekleşmesi ise dikkat çekti. Kişida’nın ziyareti güvenlik gerekçeleriyle gizli tutulurken İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bir Japon başbakan çatışmaların olduğu bölgeye gitmiş oldu. Kişida ayrıca, Ukrayna’ya destek veren G7 ülkeleri arasında Kiev’i ziyaret etmeyen tek liderdi. Tüm bu “manidar” gelişmeler yaşanırken Rusya Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Bakanlık, iki stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi üzerinde yedi saatten fazla uçtuğunu duyurdu.

STRATEJİK ORTAKLAR

Kişida’nın Ukrayna’ya ulaştığı sıralarda ise Şi, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile görüşüyordu. İkili ekonomik işbirliği ve yatırım konularını değerlendirdi. Mişustin, Şi’nin üçüncü kez devlet başkanı seçilmesinden sonra ilk yurtdışı ziyaretini Rusya’ya yapmasının, Moskova ile ilişkilerine verdiği öneme işaret ettiğini söyledi. Çin lideri de iki ülkenin en büyük komşu devletler ve stratejik ortak durumunda olduklarını dile getirdi.

Mişustin, Rusya’ya uygulanan yaptırımlara ve dünya ekonomisindeki olumsuzluklara rağmen Rusya ile Çin’in ticaret hacminin geçen yıla göre üçte bir oranında artarak 190 milyar dolara kadar ulaştığını söyledi. Rus başbakan, bu yıl karşılıklı ticaret hacminin 200 milyar dolara çıkmasının beklendiğini dile getirdi. Şi ayrıca, Putin ve Mişustin’i bu yıl Çin’de düzenlenecek olan “Tek Kuşak Tek Yol” projesi zirvesine davet etti.

ABD'YE TEPKİ

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in sözlerine tepki gösterdi. Blinken’ın, Şi’nin Putin’e diplomatik koruma sağladığı yönündeki sözlerine cevaben dışişleri bakanlığı, Çin’in Ukrayna’daki savaşı provoke etmediği gibi çatışmanın tarafı da olmadığını söyledi ve ABD’yi kendi suçunu Çin’in üzerine yıkmaya çalışmakla suçladı.