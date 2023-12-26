Kızıldeniz’de patlama

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kurumu, Kızıldeniz’de Yemen açıklarında insansız hava araçları ve füzelerin görülmesinin ardından patlama meydana geldiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 17:26
Kızıldeniz’de patlama
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Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) kurumu tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz’de Yemen açıklarında insansız hava araçları ve füzelerin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Hudeyde kentinin batısına 50 deniz mili uzaklıkta 2 insansız hava aracı gözlemlenmesinin ardından bir geminin yakınlarında 2 patlama meydana geldiği ifade edildi. UKMTO, ayrıca Hudeyde’ye 60 mil mesafede ise füzelerin görülmesinin ardından ayrı bir patlama yaşandığını duyurdu.

Patlamaların aynı gemiyi hedef alıp almadığı henüz bilinmezken, her iki olayda da geminin ve mürettebatın güvende olduğu bildirildi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Geçen hafta Yemen'de, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik artan saldırılarına karşı ABD öncülüğünde çok uluslu koalisyon kurulmuştu.


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