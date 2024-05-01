KKTC Cumhurbaşkanı'ndan AB'ye sert eleştiri: 'Haksızlık ve zorbalık var'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonuç bildirisinde Türkiye ve Kıbrıs ile ilgili yer alan ifadeleri eleştirerek, "AB'nin tutumunda, zorbalık, baskı, haksızlık ve hukuksuzluk var" ifadelerini kullandı.

AA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 11:43
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan AB'ye sert eleştiri: 'Haksızlık ve zorbalık var'
Abone Ol google-news

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 1571'den beri Türkiye'nin Kıbrıs'ta var olduğunu belirterek, Kıbrıs konusunda Türkiye'ye yönelik eleştirilere karşı çıktı. Kimsenin Türkiye'ye "Kıbrıs'tan git" deme hakkı olmadığını ifade etti. Tatar, diğer bölgelerde kabul edilen iki devletli çözümlerin Kıbrıs için de geçerli olabileceğini, zira iki farklı milletin zorla bir araya getirilmesinin mantıksız olduğunu vurguladı.

Tatar ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargolar ve Türklerin federasyon içinde eriyip gitme riski taşıyan bir birleşme çabasına karşı olduğunu belirtti. Bunun yerine, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'nin bağımsız ve özgür bir yaşam sürdürme hakkını savunduğunu dile getirdi.

Tatar, AB ile yapılan zirvede Türkiye'den Kıbrıs meselesinde taviz vermesi beklenirken, bunun kabul edilemez olduğunu ve bu tür baskılara boyun eğmeyeceklerini açıkladı. Bu durumun, Kıbrıs Türklerini azınlık durumuna düşürme ve Türkiye'yi bölgesel olarak izole etme çabası olarak değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

"50'NCİ YIL DÖNÜMÜNÜ COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ"

Tatar, 1960'lardan 1974'e kadar Kıbrıs'ta Türklerin çok acılar çektiğini ve Rumlar tarafından soykırıma tabi tutulduğunu hatırlatarak, Kıbrıs'a barış getiren 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünün kendileri için çok farklı bir duygu olduğunu anlattı.

Türk askerinin Ada'da bulunmasının sadece Türklere değil Rumlara da barış getirdiğine işaret eden Tatar, "Biz 50'inci yıl kutlama programlarına başlarken Türk askerinin Ada'dan çekilmesini konuşmak abesle iştigaldir. Kimse buna benzer konuşmaları bizden beklemesin. Harekatın 50'nci yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağız" diye konuştu.


KKTC haberleri AB haberleri

İlgili Haberler

İsias Otel davasının ikinci duruşması: KKTC Meclisi'nin kurduğu İnceleme Komitesi takip edecek

İsias Otel davasının ikinci duruşması: KKTC Meclisi'nin kurduğu İnceleme Komitesi takip edecek
KKTC’nin tek kadın başkanı ipek böcekçiliğine can veriyor

KKTC’nin tek kadın başkanı ipek böcekçiliğine can veriyor
KKTC’de sahte diploma soruşturması: Polise sıçradı

KKTC’de sahte diploma soruşturması: Polise sıçradı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kayyum zihniyeti devam ediyor: Ağrı’da belediyenin hesaplarına el koyuldu, iş makineleri geri alındı ve 183 işçi geri çekildi iddiası

Kayyum zihniyeti devam ediyor: Ağrı’da belediyenin hesaplarına el koyuldu, iş makineleri geri alındı ve 183 işçi geri çekildi iddiası
Taksim’de turistler tedbirler nedeniyle yürüyerek ayrıldı

Taksim’de turistler tedbirler nedeniyle yürüyerek ayrıldı
Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi: Adnan Oktar'ın trolleri yargıyı böldü

Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi: Adnan Oktar'ın trolleri yargıyı böldü
Markette nisan ayı zam şampiyonu belli oldu!

Markette nisan ayı zam şampiyonu belli oldu!
Altın fiyatları neden yükseldi? Gram altında zirve için rakam verildi

Altın fiyatları neden yükseldi? Gram altında zirve için rakam verildi
ODTÜ öğrencileri ve emekçiler el ele!

ODTÜ öğrencileri ve emekçiler el ele!
Uzmanlar uyarıyor: Sabahları asla yapmamanız gereken tek şey

Uzmanlar uyarıyor: Sabahları asla yapmamanız gereken tek şey
HAK-İŞ heyeti taksim kazancı yokuşu’nda 1 Mayıs anması düzenledi

HAK-İŞ heyeti taksim kazancı yokuşu’nda 1 Mayıs anması düzenledi