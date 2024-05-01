KKTC Cumhurbaşkanı'ndan AB'ye sert eleştiri: 'Haksızlık ve zorbalık var'

Yayınlanma: 01.05.2024 - 11:43

Güncelleme: 01.05.2024 - 11:43

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 1571'den beri Türkiye'nin Kıbrıs'ta var olduğunu belirterek, Kıbrıs konusunda Türkiye'ye yönelik eleştirilere karşı çıktı. Kimsenin Türkiye'ye "Kıbrıs'tan git" deme hakkı olmadığını ifade etti. Tatar, diğer bölgelerde kabul edilen iki devletli çözümlerin Kıbrıs için de geçerli olabileceğini, zira iki farklı milletin zorla bir araya getirilmesinin mantıksız olduğunu vurguladı.

Tatar ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargolar ve Türklerin federasyon içinde eriyip gitme riski taşıyan bir birleşme çabasına karşı olduğunu belirtti. Bunun yerine, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'nin bağımsız ve özgür bir yaşam sürdürme hakkını savunduğunu dile getirdi.

Tatar, AB ile yapılan zirvede Türkiye'den Kıbrıs meselesinde taviz vermesi beklenirken, bunun kabul edilemez olduğunu ve bu tür baskılara boyun eğmeyeceklerini açıkladı. Bu durumun, Kıbrıs Türklerini azınlık durumuna düşürme ve Türkiye'yi bölgesel olarak izole etme çabası olarak değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

"50'NCİ YIL DÖNÜMÜNÜ COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ"

Tatar, 1960'lardan 1974'e kadar Kıbrıs'ta Türklerin çok acılar çektiğini ve Rumlar tarafından soykırıma tabi tutulduğunu hatırlatarak, Kıbrıs'a barış getiren 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünün kendileri için çok farklı bir duygu olduğunu anlattı.

Türk askerinin Ada'da bulunmasının sadece Türklere değil Rumlara da barış getirdiğine işaret eden Tatar, "Biz 50'inci yıl kutlama programlarına başlarken Türk askerinin Ada'dan çekilmesini konuşmak abesle iştigaldir. Kimse buna benzer konuşmaları bizden beklemesin. Harekatın 50'nci yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağız" diye konuştu.