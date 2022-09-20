Kraliçe'nin tabutundaki notun kime ait olduğu ortaya çıktı
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in resmi cenaze töreni, dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı. Tören sırasında tabutun üzerinde yer alan çelenk dikkatleri çekerken, üzerindeki notun kime ait olduğu da ortaya çıktı.
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan ve 8 Eylül'de hayatını kaybeden hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı.
Tören sırasında İngiltere'de adeta hayat dururken, Kraliçe'nin tabutunun arkasında yürüyenler arasında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward, Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry yer aldı.
Fotoğraf: AP
DİKKAT ÇEKEN NOT
Tören İngiltere ve dünyada canlı yayınlanırken, Kraliçe'nin tabutun üzerinde yer alan çelenk ve not dikkatleri çekti.
Fotoğraf: AP
Sonrasında o notun ve çelenkin sahibinin yeni Kral III. Charles olduğu ortaya çıktı.
Kral III. Charles'ın notunda Kraliçe'ye hitaben "Sevgi ve adanmışlıkla dolu anısına. Charles R" yazdığı görüldü. Nottaki R, Kral anlamında kullanılan bir kısaltma olarak biliniyor.
Fotoğraf: AP
KRALİÇE DE EŞİNE NOT İLE VEDA ETMİŞTİ
Habertürk'ün aktardığı habere göre; Kraliçe II. Elizabeth de 2021 yılında hayatını kaybeden Prens Philip'in cenazesi sırasında tabutuna özel bir çelenk bırakmış ve not yazmıştı.
Kraliçe, tabuta özel iliştirilen 'Seni seven Lilibet' notuyla 73 yıllık eşine veda etmişti.
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