Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Erdoğan-Putin görüşmesine yönelik açıklama

03 Şubat 2022 Perşembe, 13:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Türkiye'de düzenlenmesi beklenen ikili görüşmeler hakkında Kremlin'den "Şubat sonu ve diğer tarihler de dahil olası seçenekleri konuşuluyor" açıklaması geldi.

Sputnik'in haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin soruları karşısında "İki lider, Şubat sonu ve diğer tarihler de dahil olası seçenekleri konuştu. Esasen her iki taraf da, salgın durumu ve liderlerin programları izin verir vermez bunun gerçekleşmesine ilgi gösteriyor. Henüz kesin bir tarih yok. Bunun mümkün olduğu kadar erken gerçekleşeceğini umuyoruz" yanıtını verdi.

ERDOĞAN ZİYARET HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Öte yanadan Erdoğan, bugün Ankara'dan Ukrayna'ya gitmeden önce gazetecilerle yaptığı basın toplantısında öngörülen görüşme hakkında "Bugün Sayın Zelenskiy ile görüşmemizi yapacağız ardından Sayın Putin Çin ziyaretinin ardından Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği bilgisini verdi. Bu görüşmelerin ardından neyi nereye oturtacağımıza karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.