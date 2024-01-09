Kuşlara yem atan kadına 50 bin TL para cezası

İspanya'nın Kanarya Adaları grubundan Tenerife'de belediye, sokakta kumruları besleyen bir kadına 1500 euro para (yaklaşık 50 bin TL) cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 11:12
Kuşlara yem atan kadına 50 bin TL para cezası
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Tenerife Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada, "birden fazla kez sokaktaki kumru kuşlarına yem atarak belediye yönetmeliğini ihlal ettiği gerekçesiyle" bölgede yaşayan bir kadına 1500 euro (yaklaşık 50 bin TL) para cezası verildiğini duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre, Halk sağlığı sorunları yaratabileceği için kamuya açık alanlarda hayvan besleyen kişilere yaptırım uygulamaya devam edileceği belirtilen açıklamada, belediyenin şehir yöneticisi olarak sorumluluğunu yerine getirdiği vurgulandı.

Tenerife'de, hayvanların korunmasını ve sahiplendirilmesini düzenleyen belediye yönetmeliği, kamuya açık alanlarda bulunan herhangi bir hayvana, idari izin olmadan yem veya yiyecek verilmesini yasaklıyor.


İspanya kumru

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